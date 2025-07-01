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Fenerbahçeli Nigel Hayes-Davis'in yeni adresi belli oldu!

Fenerbahçeli Nigel Hayes-Davis'in yeni adresi belli oldu!

1.07.2025 10:13:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçeli Nigel Hayes-Davis'in yeni adresi belli oldu!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Phoenix Suns'ın Fenerbahçe Beko forması giyen 30 yaşındaki ABD'li oyuncu Nigel Hayes-Davis'i kadrosuna kattığı kaydedildi.

Fenerbahçe Beko forması ile hem 2025 EuroLeague zaferi yaşayan hem de EuroLeague Finaller MVP'si olan Nigel Hayes-Davis'in yeni durağı belli oldu.

ESPN'in haberine göre NBA ekiplerinden Phoenix Suns, Nigel Hayes-Davis ile tam garantili 1 yıllık sözleşme imzaladı. EuroLeague'in yıldız oyuncusunun ABD'ye ve NBA'e geri döndüğü kaydedildi.

BARCELONA'DAN TRANSFER OLMUŞTU

Fenerbahçe Beko'nun, Nigel Hayes-Davis'in NBA'e transferi sonrası kontratında yazan özel madde nedeniyle 750 bin dolar gelir elde edeceği ifade edildi.

2022 yılında Barcelona'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ABD'li yıldız, Fenerbahçe Beko formasıyla 3 yıllık kariyerinde EuroLeague zaferi ve EuroLeague Finaller MVP'si ödülünü kazandı. 

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