05 Şubat 2022 Cumartesi, 11:39

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı başladı.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Kulüp Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu ile divan kurulu üyeleri katıldı.

Vefa Küçük, yaptığı açılış konuşmasında, nisan ayında yüksek divan kurulu başkanlığı seçimini gerçekleştireceklerini hatırlatarak, "Ben dahil 3 arkadaşımız adaylığını açıkladı. Hayırlı olsun. Başarılar diliyorum. Yüksek divan kurulu başkanlığı seçimi geçen yıl nisan ayında yapılsa görevi bırakacaktım. Görevimi sürdürüyorum. Adaylık herkese münasip. Şu ana kadar yeniden aday olacağıma dair hiçbir çalışma yapmadım. Ne zaman yapılırsa 'Varım' dedim" ifadelerini kullandı.

Kendisine yönelik karalama kampanyası yürütüldüğünü savunan Küçük, "Bundan rahatsızlık duyuyorum. Divan kurulu üyesi herkesin hakkı başkan olmak. Sanki benim hakkım değilmiş gibi bana ve arkadaşlarıma dönük onur kırıcı sözler duyuyoruz. Ben 2014'ten bu yana bu şerefli görevi ifa ediyorum. Bu nisan ayında ertelenmezse tekrar sandığa gitme gerçekleşecek. Ben yine adayım. Ben Ali Koç'un adamıymışım, 'Vefa Küçük'ü divan kurulunda devirelim, sırası gelince Ali Koç'la hesaplaşalım.' diyorlar. Bana Ali Koç yokken Aziz Yıldırım'ın adamı dediler. Ben Fenerbahçe'nin adamıyım. Kimsenin adamı değilim. Olmaya da niyetim yok. Adam gibi adam olduğum için adayım" diye görüş belirtti.

"FENERBAHÇE'YE HİZMETTEN DÖNERSEM NAMERDİM"

Çeşitli konularda kendisine yöneltilen eleştirileri göğüslemeye hazır olduğunu vurgulayan Vefa Küçük, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'ye hizmetten dönersem namerdim. 8 yıllık başkanlığımın 4 senesini Aziz Yıldırım'la geçirdim. Aziz Yıldırım Fenerbahçe sevdalısı ama zor tarafları çok. Birbirimizi kırmadan 4 sene birlikte hizmet ettik. Ali Koç'la 4. senemiz. Kendisinin de zor tarafları var. Ben mevcut başkanlara hep destek verdim. Eğer onların uygulamalarında beğenmediğim hususlar varsa tenkitlerimi yaptım. Diğer kulüplerde olduğu gibi bunun şovunu yapmadım. Diğer kulüplerde başkanlarla divan kurulları arasında büyük çekişmeler oldu. Ben onu yapmadığım için çok hatalıyım. Bana ve Fenerbahçe'ye yakışanı yaptım. Aziz Yıldırım, dün basın toplantısı yaptı. 3 Temmuz'da bu acıyı yaşatanları dava edeceğini beyan etti. Bütün arkadaşlarımıza destek verdiğimizi ve hukuk savaşında onların yanında yer aldığımızı beyan etmek istiyorum. Diğer 2 başkan adayına tavsiyem, seçildikleri takdirde yönetim kuruluna destek versinler."