Flaş iddia: Fenerbahçe Diego Costa'nın isteklerini kabul etti

04 Şubat 2022 Cuma, 10:52

Ara transfer döneminde kadrosuna bir forvet katmayı planlayan Fenerbahçe'nin gündemine Diego Costa geldi. Kanarya'nın Atletico Mineiro'dan ayrılan ve kulüpsüz olan 33 yaşındaki golcü ile ilgilendiği iddia edildi.

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre, Antalyaspor'un teklifini geri çeviren Diego Costa, Fenerbahçe'den gelen teklife sıcak yaklaşıyor. İspanyol basını ise Diego Costa'nın, Fenerbahçe'ye transferi konusunda görüşmelerin olumlu ilerlediğini dile getirdi.

495 MAÇTA 186 GOL

Dünyaya adını Atletico Madrid'de duyuran Diego Costa, İspanya'da, 2 La Liga, 1 İspanya Kupası, 1 UEFA Avrupa Ligi ve 3 UEFA Süper Kupası kaldırdı.

Chelsea'de 2 Premier Lig, 1 İngiliz Kupası alan Costa, Brezilya'da ise Atletico Mineiro ile 2 kupa daha koleksiyonuna ekledi.

Diego Costa, kariyeri boyunca 495 resmi müsabakada boy gösterirken, 186 gol attı ve 72 asist üretti.



