Flaş iddia: Fenerbahçe Diego Costa'nın isteklerini kabul etti
Fenerbahçe'de sürpriz bir golcü gündeme geldi. İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre; Antalyaspor'un teklifini geri çeviren Diego Costa, Fenerbahçe'den gelen teklifi düşünüyor.
Ara transfer döneminde kadrosuna bir forvet katmayı planlayan Fenerbahçe'nin gündemine Diego Costa geldi. Kanarya'nın Atletico Mineiro'dan ayrılan ve kulüpsüz olan 33 yaşındaki golcü ile ilgilendiği iddia edildi.
İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre, Antalyaspor'un teklifini geri çeviren Diego Costa, Fenerbahçe'den gelen teklife sıcak yaklaşıyor. İspanyol basını ise Diego Costa'nın, Fenerbahçe'ye transferi konusunda görüşmelerin olumlu ilerlediğini dile getirdi.
495 MAÇTA 186 GOL
Dünyaya adını Atletico Madrid'de duyuran Diego Costa, İspanya'da, 2 La Liga, 1 İspanya Kupası, 1 UEFA Avrupa Ligi ve 3 UEFA Süper Kupası kaldırdı.
Chelsea'de 2 Premier Lig, 1 İngiliz Kupası alan Costa, Brezilya'da ise Atletico Mineiro ile 2 kupa daha koleksiyonuna ekledi.
Diego Costa, kariyeri boyunca 495 resmi müsabakada boy gösterirken, 186 gol attı ve 72 asist üretti.
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