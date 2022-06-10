Fenerbahçe, Lincoln Henrique'in menajerini İstanbul'a getirdi

10 Haziran 2022 Cuma, 15:08

Fenerbahçe'nin Portekiz Süper Ligi'nde Santa Clara forması giyen Lincoln Henrique'yi kadrosuna katmak için resmi görüşmelere başladığı ortaya çıktı. 23 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique için ilk girişimler yapıldı.

TEMSİLCİSİ İSTANBUL'A GELDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Lincoln Henrique'nin temsilcisi, Fenerbahçe'yle görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Son olarak 2019 tarihinde Portekiz'in Santa Clara takımına transfer olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu kariyerine bu kulüpte devam ediyor. Lincoln'ün takımıyla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu sezon toplamda 44 maça çıkan genç futbolcu 7 gol, 10 asistlik performansa ligi tamamladı. Brezilya U-17'nin de formasını giyen Lincoln 11 maça çıkıp 4 gol kaydetti.