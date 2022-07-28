Fenerbahçe, Luan Peres'i İstanbul'a getiriyor

28 Temmuz 2022 Perşembe, 09:48

Güney Koreli savunmacı Kim Min-Jae'nin 18 milyon Euro’ya Napoli'ye transfer olmasının ardından stoper arayışlarına hız kazandıran Fenerbahçe, yeni oyuncusunu buldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Luan Peres için kulübü ile anlaşma sağladı. Haberde, Peres'in akşam saatlerinde İstanbul'a geleceği ve sözleşme görüşmelerine burada devam edeceği ifade edildi.

SOL BEK DE OYNUYOR

Luan Peres, 2021-22 sezonunda 4.5 milyon Euro karşılığında Santos'tan Marsilya'ya transfer olmuştu. Fransız kulübüyle Haziran 2025'e kadar sözleşmesi olan 1994 doğumlu futbolcunun 7 milyon Euro’luk bir piyasa değeri bulunuyor. Geçen sezon Marsilya'da 50 resmi maça çıkan ve 22'sinde sol bek, 28'sinde sol stoper oynayan Brezilyalı savunmacı, 3 asist yapmıştı.

GUSTAVO HENRIQUE İLE OYNADI

Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği bir başka stoper olan Gustavo Henrique ile de eski takım arkadaşı olan Luan Peres, Santos döneminde Henrique ile savunma hattını paylaşmıştı.