Spor yazarları Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını yorumladı

Şansal Büyüka: “Rossi seviyesinin çok altında iki berbat vuruş yapmasa, Valencia uygun durumda kafayı üstten dışarı vurmasa, İrfan Can’ın şahane frikiği direkte patlamasa, en önemlisi Fenerbahçe’nin iyi bir santrforu olsa, daha ilk yarıda tabelada dört gol, tribünde ve ekran başında Fenerbahçe’ye gönül verenler zevkten dört köşe olurdu. Ama golcü yok golcü... Bunu bağırmaktan dilimizde tüy bitti.

Jorge Jesus; büyük hoca, ama Tanrı değil... Biz her yaptığını kutsar olduk. Fenerbahçe kalesine gelmeyen Dinamo Kiev karşısında iki ön stoper Arao ve İsmail Yüksek ile oynadı. İkisi de rakibi bozan oyuncular. Oysa Fenerbahçe’nin oyunu kuran futbolcuya daha fazla ihtiyacı var.” (Milliyet)