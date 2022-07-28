Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: 'Kırmızı kart belirleyici etkendi'

28 Temmuz 2022 Perşembe, 09:04

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 0-0'ın rövanşında konuk ettiği Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e uzatma bölümü sonunda 2-1 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, tecrübe eksikliğinin maçın sonucunu etkilediğini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jesus, maçın kırılma anı olarak gördüğü kırmızı karta kadar çok daha üstün oynadıklarını belirtti.

İsmail Yüksek'in kırmızı kartının maçın gidişatını değiştirdiğini vurgulayan Jesus, "Her maçın olduğu gibi bu maçın da bir hikayesi var. Kırılma anına kadar iyi oynayan Fenerbahçe'ydi. Rakibin şutu yokken biz 7 şut çekmiştik. Maç 11'e 11 oynanırken stattaki herkes Fenerbahçe'nin turu atlayan taraf olacağına inanıyordu. İsmail'in kırmızı kartı maçın gidişatını değiştirdi. Organizasyon olarak dengemiz bozuldu ve rakibimiz golü buldu. Dezavantajımıza rağmen takımımız savaştı, penaltı kaçtı ama takım cesaretini korudu. Bir kişi eksik oynadığımız için direktifler vermeye çalıştım. Mağlup ayrılınca mutlu olmazsınız ama takım buradan kafası dik ayrılmalı. Tecrübe eksikliği maçın sonucunda etkili oldu" ifadelerini kullandı.

EMRE MOR'UN OYUNDAN ÇIKMASI

Transferlerin kendi onayıyla yapıldığını anlatan Jesus, şöyle devam etti:

"Bu maçın hikayesini yapılan transferlerle konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Stada gelen taraftarlarımız, eminim takımlarından gurur duyarak ayrılmıştır. Eksikken bile çok iyi mücadele ettik. Şampiyonlar Ligi'nde küçük detaylar belirleyici oluyor, bugün de böyle oldu. Kırmızı kart belirleyici etkendi. Sonra takım beraberliği yakaladı, çok koştular ama fiziksel kapasitemiz uzatmalarda yetmedi. Bu da maçın skorunda belirleyici oldu. Oyuncularla hafta boyunca ben çalışıyorum, fiziksel ne durumda olduklarını ben görüyorum ve kararları bunları göz önünde bulundurarak alıyorum. Polonya'da takımın fiziksel sıkıntısı yoktu. O takımı değiştirmek adil olmazdı. King şu anda ilk 11 oyuncumuz ve alternatifi Serdar Dursun'du. Maçı A ya da B oyuncusunu oynatmaya bağlamak doğru değil. Bugünkü elenmemizi 10 kişi kalmamıza bağlıyorum. Kiev, mükemmel bir takım."

Emre Mor'un oyundan çıkma sebebinin fiziksel olduğunu dile getiren Jesus, "Oyuna girdikten 10 dakika sonra kendisini iyi hissetmediğini söyledi ve rakibi belki takip etmekte zorlanıyordu. Bu yüzden bu değişikliği yaptık. Yaptığım değişikliklerden memnunum. Zaman zaman oyuna sonradan giren oyuncu fiziksel ve taktiksel sebeplerle oyundan çıkabiliyor. İlk defa yaptığım bir şey değil. Oyuna giren oyuncularımız organizasyon olarak daha iyi olmamızı sağladı ve golü de bulduk" değerlendirmesinde bulundu.

FORVET TRANSFERİ

Hakemler hakkında konuşmayı sevmediğini aktaran Jesus, "Hem kazandığımız hem de kaybettiğimiz maçlardan sonra hakemler hakkında konuşmayı sevmem. Her ne kadar bugün King'in iptal olan golünün normal olduğunu düşünsem de İsmail'in ikinci sarı kartına da ağır diyebiliriz. Ama bunlar normal, çünkü İsmail genç bir oyuncu ve ilk defa Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyor. Oynadığımız takım bu ligde çok tecrübeli bir takım. Bunlar da bugün Fenerbahçe'nin bu mağlubiyeti almasına sebep oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaptığınız hatalar belirleyici oluyor" şeklinde görüş belirtti.

Jesus, bir basın mensubunun forvet transferine ilişkin sorusuna ise şu yanıtı vererek sözlerini tamamladı:

"Şunu anlamanızı istiyorum ki Fenerbahçe bu sezon Avrupa'daki tüm takımlardan erken başladı. Bu dönemde transfer kolay değil. Birçok Avrupa takımı bizden sonra sezon açtı. Sezonu açar açmaz gönderecekleri oyunculara karar vermiyorlar. Son haftalar transferler belli olur. Şu an transfer konuşması zor. Oyuncu transferi için kolay bir dönem değil."