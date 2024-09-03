Fenerbahçe Luan Peres'in ayrılığını resmen açıkladı: Yeni adresi belli oldu!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Luan Peres'in Santos'a transfer olduğunu duyurdu.
Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Luan Peres, ülkesi Brezilya'ya geri dönüyor.
Fenerbahçe, Luan Peres transferi için Santos ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
YENİ ADRESİ BELLİ OLDU
Sarı-lacivertlilerde 23 maçta sahaya çıkan Peres, 1 kez gol sevinci yaşadı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel Futbol A Takım Futbolcularımızdan Luan Peres'in kalıcı transferi konusunda Brezilya'nın Santos Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz."
Spor Haberleri
- Transferin devamı gelecek mi? Galatasaray'dan yanıt!
- Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı!
- Beşiktaş'tan yabancı sınırı hamlesi!
- Yunan ekipten iddialara yanıt!
- Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray'a duygusal veda!
- Galatasaray'dan Adrien Rabiot hamlesi!
- Sabancı Spor Oyunları 6-7 Eylül tarihlerinde yapılacak
- Milli yüzücüler Paris 2024'te finale yükseldi!
- UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan başlıyor!
- Şenol Güneş adım adım Trabzonspor'a!
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Tunç'tan 'Narin' açıklaması
- 'Kendisi için sirk cambazı ve zübük ifadelerini...'
- Hedefte Paris Büyükelçiliği mi var?
- Galatasaray transferi resmen açıkladı!
- Evinde ölü bulunmuştu: Cenaze töreni belli oldu
- Ayhan Sicimoğlu'na tepki yağdı: 'Özür dile' çağrısı
- 15 kişi gözaltına alındı, Valilik açıklama yaptı
- Narin soruşturmasında yeni gelişme
- Fazla samimiyetten hoşlanmayan burçlar hangileridir?
- Bu sefer 24 kat artırdılar