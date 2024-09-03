Fenerbahçe Luan Peres'in ayrılığını resmen açıkladı: Yeni adresi belli oldu!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Luan Peres'in Santos'a transfer olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.09.2024 - 15:12
Fenerbahçe Luan Peres'in ayrılığını resmen açıkladı: Yeni adresi belli oldu!
Abone Ol google-news

Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Luan Peres, ülkesi Brezilya'ya geri dönüyor.

Fenerbahçe, Luan Peres transferi için Santos ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Sarı-lacivertlilerde 23 maçta sahaya çıkan Peres, 1 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel Futbol A Takım Futbolcularımızdan Luan Peres'in kalıcı transferi konusunda Brezilya'nın Santos Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz."


Luan Peres haberleri fenerbahçe haberleri santos haberleri transfer haberleri

İlgili Haberler

Fenerbahçe'den Luan Peres kararı: TFF'ye bildirildi!

Fenerbahçe'den Luan Peres kararı: TFF'ye bildirildi!
Eski Fenerbahçeliden Victor Osimhen'e çağrı: 'Bizimle tarih yaz'

Eski Fenerbahçeliden Victor Osimhen'e çağrı: 'Bizimle tarih yaz'
Fenerbahçe'ye transfer olmuştu: Eski teknik direktöründen Sofyan Amrabat'a büyük övgü!

Fenerbahçe'ye transfer olmuştu: Eski teknik direktöründen Sofyan Amrabat'a büyük övgü!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler