Fenerbahçe Luan Peres'in ayrılığını resmen açıkladı: Yeni adresi belli oldu!

Yayınlanma: 03.09.2024 - 15:12

Güncelleme: 03.09.2024 - 15:12

Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Luan Peres, ülkesi Brezilya'ya geri dönüyor.

Fenerbahçe, Luan Peres transferi için Santos ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Sarı-lacivertlilerde 23 maçta sahaya çıkan Peres, 1 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel Futbol A Takım Futbolcularımızdan Luan Peres'in kalıcı transferi konusunda Brezilya'nın Santos Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz."