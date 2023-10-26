Fenerbahçe - Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 26.10.2023 - 07:35

Güncelleme: 26.10.2023 - 09:47

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında Bulgaristan'ın Ludogorets takımını konuk edecek.

FENERBAHÇE - LUDOGORETS MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE - LUDOGORETS MAÇI HANGİ KANALDA?

Exxen'den yayıMlanacak müsabakayı İspanyol hakem Guillermo Cuadra yönetecek.

Cuadra'nın yardımcılıklarını İspanyol Futbol Federasyonundan Guadalupe Porras Ayuso ve Alejandro Estevez Iglesias yapacak. Miguel Angel Ortiz Arias ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

İsmail Kartal yönetiminde bu sezon oynadığı 17 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, Ludogorets engelini de kayıpsız geçmeyi hedefliyor.

İlk maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1 yenen sarı-lacivertliler, ikinci maçında ise deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup etti.

Grubunda 6 puanla lider durumda bulunan İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakibini geçmesi durumunda grup liderliği yolunda büyük avantaja sahip olacak.

H Grubu'nun ilk maçında Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup eden konuk ekip ise ikinci müsabakada Nordsjaelland'a 7-1 yenildi.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe

İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Oosterwolde, Crespo, Fred, Zajc, Cengiz Ünder, Kent, Batshuayi.

Ludogorets

Sluga, Witry, Sundberg, Russo, Nedyalkov, Gonçalves, Piotrowski, Caio, Naressi, Tekpetey, Seco

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Ludogorets karşısında 3 oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joshua King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş müsabakada forma giyemeyecek.

STOPERDE ALTERNATİF EKSİĞİ

Fenerbahçe, Ludogorets karşısına savunmada alternatif eksikliğiyle çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde Luan Peres uzun süreli sakatlığı nedeniyle hem lig hem de Avrupa kadrosunda yer almazken sezona Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz ve Samet Akaydın stoper rotasyonuyla başlandı.

Bahsi geçen stoperlerden Samet Akaydın UEFA kadrosunda yer almazken, Serdar Aziz'in sakatlığı bulunuyor. Bu iki oyuncunun eksikliğinde Kartal'ın elinde gerçek pozisyonu stoper olan sadece Rodrigo Becao ve Alekander Djiku yer alıyor.

Öte yandan stoper pozisyonunda yaşanacak eksiklik durumunda o bölgeye alternatif olarak düşünülen oyunculardan Mert Müldür de UEFA kadrosunda bulunmuyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın savunmada yaşanacak herhangi bir sorunda daha önce o pozisyonda denediği Jayden Oosterwolde'yi stoper hattına çekmesi bekleniyor.

AVRUPA KUPALARINDA 263. MAÇ

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında çıktığı 262 müsabakada 103 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 352 kez havalandırırken, kalesinde ise 371 gol gördü.

SAHASINDA GOLCÜ

Fenerbahçe, seyircisi önünde çok golcü bir sezon geçiriyor.

Süper Lig'de sahasında oynadığı 5 müsabakada 18 gol atan sarı-lacivertliler, 3,6 gol ortalamasına ulaştı.

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da da gol yollarında benzer bir performans ortaya koydu.

Avrupa'da iç sahada 4 maça çıkan ve söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 16 kez havalandıran İsmail Kartal'ın öğrencileri, 4 gol ortalamaya sahip oldu.

SON 20 AVRUPA MAÇINDA TEK MAĞLUBİYET

Fenerbahçe, son dönemde Avrupa maçlarında çok etkili bir performansa imza attı.

Sarı-lacivertli ekip, geçen sezondan bu yana Avrupa'da yaptığı 20 maçta sadece 1 kez mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu süreçte 16 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 3 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

KONFERANS LİGİ'NDE 11.SINAV

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 11. maçını yarın yapacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 10 maçta 8 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 30 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 10 gole engel olamadı.