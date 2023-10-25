Ludogorets maçı öncesi... Fenerbahçe'de İsmail Yüksek kararı!
UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü hafta maçında kendi sahasında Ludogorets ile karşılaşacak Fenerbahçe'de, teknik direktör İsmail Kartal'ın milli futbolcu İsmail Yüksek'i dinlendireceği öne sürüldü.
Fenerbahçe'de takımın önemli isimlerinden biri olan İsmail Yüksek için dikkat çeken bir karar alındı.
TRT Spor'un haberine göre, İsmail Kartal, takımın önemli isimlerinden biri olan İsmail Yüksek'i Ludogorets maçında dinlendirecek.
TEDBİR AMAÇLI DİNLENDİRİLECEK
Haberde, deneyimli hocanın milli oyuncuyu tedbir amaçlı dinlendirme kararı aldığı belirtildi.
İsmail Yüksek'in perşembe günü oynanacak Ludogorets maçında forma giymeyeceği ve Pendikspor maçında formasına tekrar kavuşacağı aktarıldı.
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