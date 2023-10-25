Ludogorets maçı öncesi... Fenerbahçe'de İsmail Yüksek kararı!

Yayınlanma: 25.10.2023 - 17:30

Güncelleme: 25.10.2023 - 17:30

Fenerbahçe'de takımın önemli isimlerinden biri olan İsmail Yüksek için dikkat çeken bir karar alındı.

TRT Spor'un haberine göre, İsmail Kartal, takımın önemli isimlerinden biri olan İsmail Yüksek'i Ludogorets maçında dinlendirecek.

TEDBİR AMAÇLI DİNLENDİRİLECEK

Haberde, deneyimli hocanın milli oyuncuyu tedbir amaçlı dinlendirme kararı aldığı belirtildi.

İsmail Yüksek'in perşembe günü oynanacak Ludogorets maçında forma giymeyeceği ve Pendikspor maçında formasına tekrar kavuşacağı aktarıldı.