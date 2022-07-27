Fenerbahçe, Luiz Gustavo'nun takımdan ayrıldığını açıkladı

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Luiz Gustavo'nun Al Nassr'a transfer olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 19:35
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'nun takımdan ayrıldığını açıkladı
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Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo, Fenerbahçe'den resmen ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz oyuncularından Luis Gustavo, Al Nassr Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncuya bugüne kadar ki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu 2019 yılında Marsilya'dan 6 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli forma altında 3 sezonda 97 maça çıkan Gustavo, 5 kez fileleri havalandırdı.


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