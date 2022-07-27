Attila Szalai'nin Fenerbahçe'deki geleceği netleşti!
Fenerbahçe'de Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'nin takımdan ayrılmasının ardından Attila Szalai'nin de durumu netleşti. Sarı-lacivertli yönetim Macar savunma oyuncusunu takımda tutacak.
Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin geleceği hakkında karar verildi.
Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae'nin ardından Macar futbolcusu Attila Szalai'ye de teklifler var. Alman ekibi Wolfsburg'un Macar savunma oyuncusu için 9 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.
Sabah'ın haberine göre, sarı-lacivertli kulüp bu teklifleri reddetti. Fenerbahçe, aynı transfer döneminde Kim'den sonra Attila'yı da kaybetmek istemiyor.
64 MAÇTA 4 GOL 2 ASİST
2020-21 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan 24 yaşındaki stoper, bu zamana kadar 64 resmi maça çıktı, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.
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