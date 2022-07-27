Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne havlu attı: Fenerbahçe 1-2 Dinamo Kiev

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 19:03

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında sahasında Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibiyle karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Kiev 2-1 kazandı.

İtalyan hakem Massimiliano Irrati'nin yönettiği karşılaşmada Ukrayna ekibine galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Vitaly Buyalsky ile 114. dakikada Karavaev attı. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 89. dakikada Szalai kaydetti. Temsilcimiz 70. dakikada Enner Valencia ile bir de penaltı vuruşundan faydalanamadı. Ayrıca İsmail Yüksek, 53. dakikada kırmızı kart gördü.

AVRUPA DEVAM EDİYOR

Bu sonucun ardından temsilcimiz Şampiyonlar Ligi defterini kapattı. Sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndan devam edecek. Temsilcimiz Avrupa Ligi'nde Çekya temsilcisi Slovacko ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Slovacko ile ilk maçı 4 Ağustos'ta evinde oynayacak. 11 Ağustos'ta ise sarı-lacivertliler Uherské Hradiste'de mücadele verecek.

KING VE ARAO 11'DE

İlk maça kıyasla 11'de tek değişikliği Serdar Aziz'in yerine Tisserand'ı oynatarak yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, bu maçta yeni transferlerden Joshua King ve Arao'yu ilk maçta olduğu gibi başlangıç kadrosunda sahaya sürdü. Kalede Altay Bayındır'ı görevlendiren sarı-lacivertlilerin teknik patronu, savunma hattında Osayi Samuel, Tisserand, Szalai ve Ferdi'ye şans verdi.

Willian Arao, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Rossi orta alanda görev yaparken ileri uçta ise King ve Enner Valencia 11'de görev aldı.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Pelkas, Lincoln Henrique, Serdar Dursun, Bruma, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, Novak, Burak Kapacak ve Emre Mor, yedekler arasındaydı.

3 YENİ TRANSFER YEDEKTE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, yeni transferlerden 3 ismi yedek soyundurdu. Portekizli çalıştırıcı, Willian Arao ve Joshua King'i 11'de oynatırken, Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor'u tıpkı ilk maçtaki gibi yedek oturttu.

SERDAR AZİZ VE MERT HAKAN OYNAMADI

Kadıköy'de Ukraynalı rakibi karşısında Fenerbahçe, iki oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş, Dinamo Kiev'e karşı kadroda yer alamadı.

LUCESCU KADROYU BOZMADI

Öte yandan Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, rövanş maçında değişikliğe gitmedi. Eşleşmenin ilk maçındaki kadroyu bozmayan Rumen teknik adam, aynı 11'i sahaya sürdü.

KADIKÖY'DE BÜYÜK DESTEK

Parçalı bulutlu, 29 derece bir havanın olduğu maç akşamında Fenerbahçe taraftarları takımına olan desteğini sürdürdü. Maçtan saatler öncesinde stat civarında toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, marş ve tezahüratlarla karşılaşmayı bekledi. Ayrıca tribünlerin tamamını dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, ısınma sırasında tek tek oyunculara destek oldu.

FENERBAHÇE İSTEKLİ BAŞLADI

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe bulduğu pozisyonları gole çeviremedi.

20. dakikada kazanılan serbest atışta topun başına geçen İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

22. dakikada topu önünde bulan King'in altıpasın sağından vuruşunda, kaleye paralel giden meşin yuvarlak solda Valencia'nın önüne geldi. Oyuncunun vuruşunda savunmaya çarpan top, King'in önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Bushchan'dan döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

PENALTI KAÇTI

İkinci yarıya tur için çıkan Fenerbahçe, istediği golü bulamadı.

53. dakikada İsmail Yüksek rakibi Vitaliy Buyalskyi'ye yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

57. dakikada Dinamo Kiev, Vitaliy Buyalskyi ile öne geçti. Viktor Tsygankov'in ara pası ile ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Tomasz Kedziora son çizgiye inerek pasını ön direğe doğru gönderdi. Bu noktada bulunan Vitaliy Buyalskyi yerden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Mücadelenin 70. dakikasında Enner Valencia'ın penaltı vuruşu kaleci Georgiy Bushchan'ın ayaklarından sekerek kalenin üzerinden dışarı çıktı.

Fenerbahçe, 89. dakikada Attila Szalai ile beraberliği yakaladı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Lincoln Henrique ortasını uzak direğe doğru gönderdi. Gelen topa yükselen Attila Szalai kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sol üst köşeden filelerle buluşturdu.

Karşılaşmada 90 dakika beraberlikle sonuçlandı ve mücadele uzatmalara gitti.

ALTAY GOLE ENGEL OLAMADI

Mücadelenin 114. dakikasında Dinamo Kiev, Oleksandr Karavayev ile tekrar öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Kostiantyn Vivcharenko ortasını yerden uzak direğe doğru gönderdi. Altıpas sağ çaprazında topu kontrol eden Oleksandr Karavayev yerden vuruşunu yaptı ve Altay Bayındır'ın müdahalesine rağmen hakem Massimiliano Irrati topun çizgiyi geçtiğini işaret etti.

Karşılaşma 2-1 Dinamo Kiev’in üstünlüğüylşe sona erdi ve Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne veda etti.

Sarı-lacivertliler yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.