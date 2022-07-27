Fenerbahçe'de Marcel Tisserand'ın geleceği belli oldu

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 18:40

Fenerbahçe, daha önce transfer listesine koyduğu Marcel Tisserand için kararını değiştirdi.

UDINESE İLE PAZARLIK

Sporx’in haberine göre, İtalyan ekibi Udinese ile 29 yaşındaki futbolcunun transferi için pazarlık yapan Fenerbahçe, bu kararından vazgeçti ve Tisserand'ı takımda tutmaya karar verdi.

KIM MIN JAE VE SERDAR AZİZ

Sarı-lacivertlilerde Tisserand için yaşanan fikir değişikliğinde Kim Min Jae'nin Napoli'ye satılması ve Serdar Aziz'in sakatlığı etkili oldu.

2 YIL DAHA KONTRATI VAR

2020 yılında Wolfsburg'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Kongolu futbolcunun sarı-lacivertlilerle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.