Fenerbahçe Lyon maçında nasıl tur atlar? Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi tur ihtimalleri

Avrupa kupalarındaki kritik rövanş mücadeleleri öncesinde taraftarların ve futbolseverlerin en çok araştırdığı konuların başında "Fenerbahçe nasıl tur atlar?" sorusu geliyor. Deplasmanda ya da iç sahada alınan ilk maç sonuçlarına göre sarı-lacivertli ekibin tur biletini cebine koyma senaryoları şu şekilde...

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ TUR İHTİMALLERİ

İlk maçta evinde rakibiyle yenişemeyen Fenerbahçe için hesaplar oldukça net ve basit: Sahadan galibiyetle ayrılmak. Alınacak 1-0, 2-1 veya daha farklı her türlü gollü galibiyet, temsilcimizi doğrudan Şampiyonlar Ligi biletine taşıyacak. Skordan bağımsız olarak, hakemin son düdüğü çaldığında tabelada üstün olan taraf doğrudan devler sahnesindeki yerini ayırtacak.

UEFA'nın yıllar önce deplasman golü kuralını tamamen kaldırması, Avrupa kupalarındaki rövanş stratejilerini kökten değiştirdi. Bu kuralın artık uygulanmaması sebebiyle, karşılaşmanın 90 dakikası (1-1, 2-2 veya 0-0 gibi) herhangi bir beraberlikle sonuçlanırsa, maç doğrudan 15'er dakikalık iki uzatma devresine uzayacak. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa, Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımı seri penaltı atışları belirleyecek.

FENERBAHÇE TURU KAÇIRIRSA NASIL DEVAM EDECEK?

Futbolun doğası gereği spor medyasında ve taraftar forumlarında masadaki istenmeyen sonuçlar da konuşuluyor. Fenerbahçe'nin sahadan mağlubiyetle ayrılması durumunda ne yazık ki Şampiyonlar Ligi hayallerine veda edilecek. Ancak temsilcimiz için Avrupa defteri kapanmayacak; Sarı-lacivertliler yoluna doğrudan UEFA Avrupa Ligi lig aşamasından devam edecek.