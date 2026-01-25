Fenerbahçe maçı öncesi açıklama: Göztepe'de 5 eksik!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe, Chobani Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Maç öncesinde İzmir temsilcisi toplamda 5 futbolcunun karşılaşmada forma giyemeyeceğini duyurdu.

Dennis ve Furkan Bayır'ın hastalık, tedavisi devam eden Antunes ve cezalı oyuncular Bokele ve Heliton, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Göztepe'nin açıklaması şu şekilde:

“Futbol A Takım oyuncularımızdan Anthony Dennis ve Furkan Bayır, üst solunum yolu enfeksiyonu salgını nedeniyle bu akşam Fenerbahçe ile oynayacağımız karşılaşmanın maç kadrosundan çıkarılmıştır.

Ayrıca tedavisi devam eden oyuncumuz Alexis Antunes ile kart cezası bulunan Heliton ve Malcom Bokele, maç kadrosunda yer almayacaktır."