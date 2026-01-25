Trabzonspor, Erokspor'u eli boş gönderdi: Serisi 8 maça çıktı!

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 17. haftasında Trabzonspor Basketbol, sahasında Safiport Erokspor ile karşılaştı.
Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 90-73 kazandı.
SERİSİ 8 MAÇA ÇIKTI
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, ligde yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. Safiport Erokspor'un 6 maçlık galibiyet serisi ise sona erdi.
Ligde bir sonraki hafta Trabzonspor, Bursaspor'a konuk olacak. Safiport Erokspor ise Glint Manisa Basket'i ağırlayacak.
Salon: Hayri Gür
Hakemler: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Alper Gökçebel
Trabzonspor: Reed 13, Berk Demir, Yeboah 10, Hamm 20, Taylor 13, Grant 9, Tinkle 5, İsmail Cem Ulusoy 8, Ege Arar 4, Dorukhan Engindeniz, Delgado 8
Safiport Erokspor: Pangos 3, Simmons 9, Cornelie 8, Egehan Arna 13, Love, Crawford 11, Erten Gazi 3, Galloway 6, Thomas Akyazılı, Thurman 16, Metehan Akyel, Ahmet Düverioğlu 4
1. Periyot: 21-11
Devre: 43-36
3. periyot: 65-55
Beş faulle oyundan çıkan: 38.12 Yeboah (Trabzonspor)