Trabzonspor, Erokspor'u eli boş gönderdi: Serisi 8 maça çıktı!

Trabzonspor, Erokspor'u eli boş gönderdi: Serisi 8 maça çıktı!

25.01.2026 18:35:00
Trabzonspor, Erokspor'u eli boş gönderdi: Serisi 8 maça çıktı!

Trabzonspor, Basketbol Ligi'nin 17. haftasında kendi evinde ağırladığı Safiport Erokspor'u 90-73 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 17. haftasında Trabzonspor Basketbol, sahasında Safiport Erokspor ile karşılaştı. 

Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 90-73 kazandı. 

SERİSİ 8 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, ligde yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. Safiport Erokspor'un 6 maçlık galibiyet serisi ise sona erdi. 

Ligde bir sonraki hafta Trabzonspor, Bursaspor'a konuk olacak. Safiport Erokspor ise Glint Manisa Basket'i ağırlayacak. 

Salon: Hayri Gür

Hakemler: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Alper Gökçebel

Trabzonspor: Reed 13, Berk Demir, Yeboah 10, Hamm 20, Taylor 13, Grant 9, Tinkle 5, İsmail Cem Ulusoy 8, Ege Arar 4, Dorukhan Engindeniz, Delgado 8

Safiport Erokspor: Pangos 3, Simmons 9, Cornelie 8, Egehan Arna 13, Love, Crawford 11, Erten Gazi 3, Galloway 6, Thomas Akyazılı, Thurman 16, Metehan Akyel, Ahmet Düverioğlu 4

1. Periyot: 21-11

Devre: 43-36

3. periyot: 65-55

Beş faulle oyundan çıkan: 38.12 Yeboah (Trabzonspor)

İlgili Konular: #trabzonspor #basketbol #Esenler Erokspor

