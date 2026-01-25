Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.01.2026 18:31:00
AA
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut'a şans tanımadı!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında kendi sahasında ağırladığı Emlak Konut'u 64-60 mağlup etti.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut'u ağırladı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 64-60 kazandı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mesut Öztürk, Niyazi Yasin Kahraman, Yasin Alkan

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Oblak 10, Ayşe Cora Yamaner 6, Juhasz 16, Elif Bayram 2, Johannes 17, Williams 2, Gökşen Fitik 2, Sehernaz Çidal, Derin Erdoğan 3, Kuier 6

Emlak Konut: Thomas 23, Delaere, Gizem Başaran Turan, Macaulay 7, Berfin Sertoğlu 9, Ferda Yıldız, Ceren Akpınar, Melek Uzunoğlu 2, Holesinska 3, Ndour 16

1. Periyot: 19-17

Devre: 29-30

3. Periyot: 47-45

Beş faulle çıkan oyuncu: 39.53 Berfin Sertoğlu (Emlak Konut)

