Fenerbahçe maçı öncesi Giresunspor'da ayrılık
Süper Lig'in 33. haftasında kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş ile yollar ayrıldı.
Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş dönemi sona erdi.
Ligde bu sezon istediği sonuçları alamayan ve düşme hattından çıkamayan Karadeniz temsilcisi, son olarak İstanbulspor maçında alınan yenilgi sonrası Keleş ile ayrılık kararı aldı.
Hakan Keleş
Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak, iktidara yakınlığıyla bilinen A Spor'a yaptığı açıklamada, "Hakan Keleş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık" ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE'Yİ KONUK EDECEK
Giresunspor, ligde gelecek hafta sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Ligde 30 maç sonunda 27 puan toplayan Giresunspor, 16. sırada yer alıyor.
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