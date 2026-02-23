Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe maçı öncesi... Kasımpaşa'da 2 isim kadroya alınmadı!

23.02.2026 17:03:00
Cumhuriyet Spor
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Kasımpaşa'da Rodrigo Becao ve Kerem Demirbay kadroya alınmadı.

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

MAÇA SAATLER KALA KASIMPAŞA'DA 2 EKSİK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Kasımpaşa'da Rodrigo Becao ve Kerem Demirbay sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe maçının kadrosuna alınmadı.

TEDAVİ İÇİN ALMANYA'YA GİTTİ

Kerem Demirbay'ın tedavisi için Almanya'da özel bir doktoruna gittiği ve gelecek hafta oynanacak Rizespor maçında da forma giyemeyeceği Becao'nun ise kısa süre içerisinde takıma dönmesinin beklendiği kaydedildi.

