2.03.2026 18:43:00
Güncellenme:
DHA
Fenerbahçeli futbolcu Nelson Semedo'nun eşini taşıyan minibüs kaza yaptı

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Nelson Semedo'nun eşini taşıyan minibüsün kaza yaptığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Portekizli defans oyuncusu Nelson Semedo'nun eşinin içinde bulunduğu minibüs, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yaptı. Kazada Semedo'nun eşi Marlene Alvarenga'nın hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü Ankara istikametinde meydana geldi.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, içerisinde Nelson Semedo'nun eşi Marlene Alvarenga'nın bulunduğu minibüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri kazada yaralanan Marlene Alvarenga ile minibüs şoförünü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Image

İlgili Konular: #kaza #fenerbahçe #Futbolcu

