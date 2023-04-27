Fenerbahçe maçı öncesi Sivasspor'a iyi haber!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 15:51

Güncelleme: 27.04.2023 - 15:51

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 29 Nisan Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.

3 İSİM TAKIMA DÖNDÜ

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde 5’e 2 top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar ile yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sakatlıkları geçen Uğur Çiftçi, Leke James ve Alaaddin Okumuş da takımla çalışmalara başladı.

Demir Grup Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.