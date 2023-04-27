Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe iddialarına yanıt!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 15:12

Güncelleme: 27.04.2023 - 15:12

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra hiçbir takımda görev almayan Sergen Yalçın'dan önemli bir açıklama geldi.

Adı milli takım ve Fenerbahçe ile anılan Yalçın, iddialara cevap verdi.

Sergen Yalçın

"KONUŞMAM AYIP OLUR"

İktidar yakınlığıyla bilinen A Spor'un haberine göre Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin teknik direktörü olma ihtimali hakkında açıklamada bulundu. Haberde, Yalçın'ın "Konuşmam ayıp olur, takımın hocası var" ifadelerini kullandığı belirtildi..

Bu açıklamasıyla Fenerbahçe için açık kapı bırakan Sergen Yalçın'ın geleceği büyük bir merak konusu oldu.

TRABZONSPOR İLE ANLAŞAMADI

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın ardından Sergen Yalçın ile görüşmüştü. Başkan Ertuğrul Doğan ve Yalçın arasında yapılan görüşmelerde anlaşma çıkmamış, ardından bordo-mavililer göreve Nenad Bjelica'yı getirmişti.

BEŞİKTAŞ'TA 2 KUPA

Ocak 2020'den Aralık 2021'e kadar Beşiktaş'ı çalıştıran 50 yaşındaki teknik direktör, 2020-2021 sezonunda siyah-beyazlılar ile lig ve Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı.