Potanın yorulmayan çifte şampiyonu Fenerbahçe Alagöz Holding

Yayınlanma: 27.04.2023 - 09:46

Güncelleme: 27.04.2023 - 09:46

Fenerbahçeli kadın basketbolcular en mutlu sezonunu yaşıyor.

Önce EuroLeague zaferi ardından ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu... Sarı-lacivertli camia için bu iki kupanın anlamı çok büyük. Çünkü Fenerbahçeli basketbolcular durmak, yorulmak bilmeden mutlu sona ulaştı.

"TÜRKİYE SAYGIYI HAK EDİYOR"

Prag’daki EuroLeague şampiyonluğu sonrası soluğu Mersin’de aldılar. Burada peş peşe iki maçta yine Yenişehir’i yendiler. Ardından İstanbul’da rakiplerini bir kez daha mağlup edip kupaya uzandılar.

Başantrenör Marina Maljkovic, “Tüm tebriği sporcularım hak ediyor. İnanılmaz bir performans gösterdiler. Ev sahibi avantajı rakibimizdeydi ama oraya gidip inanılmaz bir fikstür sonrası iki maçı da kazanmasını bildik. Kadın sporlarında Türkiye çok büyük saygıyı hak ediyor” dedi.

"İKİ KUPAYI KAZANMAK ÇOK GÜZEL"

Oyuncular şöyle konuştu:

Sabally: "Tüm sezon yoğun çalıştık. EuroLeague’den sonra buraya geçmek kolay olmadı. Bunu hak ettik. Çok mutluyuz."

Meesseman: "Çok yorucuydu ama 4’lü Final sonrası enerjik gidiyorduk. Ara vermeden devam etmek ekstra enerji verdi. Yorulduğumuzda birbirimizden enerji aldık."

Manolya: "İçim içime sığmıyor. Avrupa şampiyonluğunun üzerine lig kupasını da almak çok güzel. Takımımla gurur duyuyorum."

McBride: "Fenerbahçe armasını gururla taşıyoruz. İki kupayı kazanmak çok güzel."