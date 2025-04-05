Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'da sakatlık!
Trabzonspor, Muhammed Cham'ın sağ ayak birinci parmağında yaygın kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı.
Trabzonspor'un internet sitesi üzerinden Muhammed Cham'ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yayınlandı.
Açıklamada, "Futbol A Takımımızın, Sipay Bodrum FK ile oynadığı maç sonrasında ağrı hisseden oyuncumuz Muhammed Cham'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ ayak birinci parmağında yaygın kemik ödemi tespit edilmiştir" denildi.
Ek olarak Trabzonspor'un paylaşımında Cham'ın tedavisine başlandığı belirtildi.
Bu sezon Trabzonspor formasıyla 28 maça çıkan Muhammed Cham, 5 gol ve 9 asist kaydetti.
Etiketler: #muhammed cham #trabzonspor #sakatlık
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