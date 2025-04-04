Trabzonspor maçında olacak mı? İşte Mourinho'yu bekleyen ceza!
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Jose Mourinho, Fred, Zufic, Foti, Galatasaray'da Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz sevk edildi. Fenerbahçeli isimlere verilmesi beklenen cezalar belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe evinde Galatasaray'a 2-1 yenildi. Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Fred, Mert Hakan Yandaş, Zufic ve Foti kırmızı kart görürken, Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay kırmızı kart gördü.
Mourinho, Mert Hakan Yandaş 44. maddeden, Foti ve Fred 41. maddeden Zufic ise 36. maddeden tedbirli olarak sevk edildi. Galatasaray'da Kerem ve Barış da 44. maddeden tedbirli olarak sevk edildi.
BEKLENEN CEZALAR BELLİ OLDU
Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesine göre Mourinho, Mert Hakan Yandaş, Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz'ın 5-10 maç arası, Fred ve Foti'nin 2-5, Zufic'in ise 5-10 maç arası ceza alması bekleniyor.
Fenerbahçe'de Mourinho, Fred, Mert Hakan Yandaş, Zufic ve Foti tedbirli olarak sevk edildiği için 6 Nisan Pazar günü Trabzonspor ile oynanacak derbide yedek kulübesinde yer alamayacak.
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