Son Dakika: Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!
Son dakika haberi... Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçını yönetecek hakem açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesini hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Zorbay Küçük
DEV MAÇ CUMARTESİ GÜNÜ OYNANACAK
Zorbay Küçük'ün yardımcılığını Erdem Bayık ve Furkan Ürün yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olacak.
Fenerbahçe ile Trabzonspor 4 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hüda Kaya hakkında yeni gelişme!
- Tolga Şardan ve Dinçer Gökçe'ye gözaltı
- Gazeteciler hakkında karar
- Polat çiftine operasyonda yeni ayrıntılar!
- 'Böyle bir yarışta...'
- Sigaraya kasım zammı
- Kurultayda verilecek İmamoğlu kararı
- Fed faiz kararını açıkladı
- Kızından İnan Kıraç'a sitem
- Her emekli ocakta zam alamayabilir!