Son Dakika: Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

Yayınlanma: 02.11.2023 - 12:02

Güncelleme: 02.11.2023 - 12:16

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesini hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Zorbay Küçük

DEV MAÇ CUMARTESİ GÜNÜ OYNANACAK

Zorbay Küçük'ün yardımcılığını Erdem Bayık ve Furkan Ürün yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olacak.

Fenerbahçe ile Trabzonspor 4 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.