Fenerbahçe maçı sonrası Asena Yalçın'dan Lionel Messi paylaşımı
Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi'nin oyun kurucusu Asena Yalçın'ın Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Alagöz Holding galibiyeti sonrası paylaştığı "Messi işine bak kardeşim" fotoğrafı ilgi odağı oldu.
Ankara'da Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi ile Fenerbahçe Alagöz Holding parkede karşı karşıya geldi.
Maçın sonunda maçı 84-78’lik skorla kazanarak 28'nci Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası Mersin'e getirdi.
Lionel Messi
"MESSİ İŞİNE BAK KARDEŞİM"
Mücadele sonrası Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi oyuncularından Asena Yalçın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf beğenileri topladı.
Asena Yalçın, otel odasında kupa ile uzandığı yataktan çektirdiği fotoğrafı, "Messi işine bak kardeşim" notu ile paylaşarak, Lionel Messi'ye gönderme yaparken takipçilerinden de çok sayıda beğeni geldi.
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