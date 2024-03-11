Fenerbahçe maçındaki kararları tartışma yaratmıştı: MHK'den Kadir Sağlam kararı!

Merkez Hakem Kurulu'nun, Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Fenerbahçe - Pendikspor mücadelesinde görev alan FIFA kokartlı hakem Kadir Sağlam hakkında önemli bir karara imza attığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 12:39
Fenerbahçe maçındaki kararları tartışma yaratmıştı: MHK'den Kadir Sağlam kararı!
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Merkez Hakem Kurulu, Fenerbahçe - Pendikspor maçının hakemi Kadir Sağlam ile ilgili sabah saatlerinde bir karar aldı.

Mücadeledeki yönetimiyle hem Fenerbahçe hem Pendikspor'un yoğun tepkisini çeken FIFA kokartlı Kadir Sağlam'ın dinlendirileceği ileri sürüldü.

Elinde yeterli sayıda hakem olmayan ve atamalarda zorlanan MHK'nin, tüm bu zorluklarına karşın Kadir Sağlam'a sezon sonuna kadar görev vermemeyi kararlaştırdığı iddia edildi.

YÖNETİMİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

Kadir Sağlam, pazar akşamı oynanan ve Fenerbahçe'nin 4-1 üstünlüğüyle sona eren mücadelede iki takıma da 6'şar olmak üzere toplam 12 sarı kart çıkardı. 1'i teknik direktör İbrahim Üzülmez'e olmak üzere Pendikspor'a 3 kırmızı kart gösterdi.

Uzatmalarla birlikte 110 dakika süren mücadelede topun oyunda kalma süresi 47 dakika olurken, toplam 46 kez faul düdüğü çalındı.

FIFA kokartlı Kadir Sağlam, 38 hafta sürecek sezonu 13 maçla kapatmış olacak.


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