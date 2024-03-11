Union Saint-Gilloise maçında sakatlanmıştı: Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'ye kötü haber!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı Union Saint-Gilloise mücadelesini sakatlanarak yarıda bırakan milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün son durumu ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 11:23
Union Saint-Gilloise maçında sakatlanmıştı: Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
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UEFA Konferans Ligi'nde oynanan Union Saint-Gilloise maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

SAHALARDAN UZAK KALACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Çağlar Söyüncü'nün sol uyluk hamstring kas grubunda orta şiddetli yırtık tespit edildi.

Haberde, Çağlar'ın Trabzonspor ve Union SG maçlarında oynayamayacağı belirtilirken, sahalardan en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı aktarıldı. 


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