Union Saint-Gilloise maçında sakatlanmıştı: Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı Union Saint-Gilloise mücadelesini sakatlanarak yarıda bırakan milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün son durumu ortaya çıktı.
UEFA Konferans Ligi'nde oynanan Union Saint-Gilloise maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
SAHALARDAN UZAK KALACAK
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Çağlar Söyüncü'nün sol uyluk hamstring kas grubunda orta şiddetli yırtık tespit edildi.
Haberde, Çağlar'ın Trabzonspor ve Union SG maçlarında oynayamayacağı belirtilirken, sahalardan en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Oy farkı açıldı!
- AKP Gaziantep İl Başkanı 'affını' istedi
- Armağan Çağlayan'dan 'İnci Taneleri' yorumu
- 'Mikrofonu alabilir miyiz?'
- 'DEM iktidara kaybettirme stratejisinden vazgeçti'
- ABB duyurdu: Ramazanda indirimli et ve kıyma satılacak
- Zorlu'dan açıklama geldi
- Fenerbahçe zirve yarışına ikinci yarıda tutundu
- 'Arkadaşlar bir karar verin...'
- Eyüp Aksu'ya yolsuzluk davası!