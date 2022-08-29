Fenerbahçe, Maxi Gomez transferini noktalıyor
Fenerbahçe uzun süredir transfer etmek için uğraştığı yıldız oyuncu Maxi Gomez'in transferini bitiriyor. İspanyol basını, Maxi Gomez'in Fenerbahçe'ye maliyetini açıkladı.
Fenerbahçe'de golcü transferinde sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüp Maxi Gomez'e imza attırmak için geri sayıma geçti.
Uzun zamandır forvet arayışları sürdüren sarı-lacivertli kurmaylar Valencia'da forma giyen Gomez'in transferinde önemli aşama kaydetti.
CAVANI VALENCIA'YA, GOMEZ FENERBAHÇE'YE
Maxi'nin Fenerbahçe'ye transfer sürecinin uzamasının nedeninin ise Edinson Cavani olduğu biliniyor. Cavani'yi ikna etmek için yoğun bir çaba harcayan Valencia, imza için onay aldığı an Gomez'in Fenerbahçe'ye transferi de gerçekleşmiş olacak.
İtalyan basınının haberine göre, İspanyol ekibi Uruguaylı golcüyle 2 yıllığına anlaşmaya vardı. Bu gelişmenin ardından 26 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye transferine kesin gözüyle bakılıyor.
SÖZLEŞME AYRINTILARINI DUYURDULAR
İspanyol basını, Maxi Gomez'in transferi için Fenerbahçe'nin İspanyol ekibine 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ve ek olarak sonraki satıştan yüzde 20'lik gelirin Valencia'ya bırakılacağını haber yaptı.
3+1 YILLIK SÖZLEŞME
Sarı-lacivertliler, oyuncu tarafıyla da yıllık 2.5 milyon euro maaş üzerinden 3+1 yıllık sözleşme konusunda uzlaştı. Transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor. 3 sezondur Valencia forması giyen Maxi Gomez, çıktığı 106 maçta 23 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
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