Konyaspor'da Konrad Michalak Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkartıldı
Arabam.com Konyaspor'da Polonyalı orta saha oyuncusu Konrad Michalak, sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkartıldı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden arabam.com Konyaspor, Polonyalı orta saha oyuncusu Konrad Michalak'ın bu akşam oynanacak Fenerbahçe maçının kadrosundan çıkartıldığını duyurdu.
Yeşil-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, Polonyalı futbolcuda, İstanbulspor karşılaşmasında sağ ayak 1. parmak kemiğine gelen darbe sonucu yoğun kemik ödemi oluştuğu ve ağrılarının devam etmesi sebebiyle kadrodan çıkartıldığı belirtildi.
İşte Konyaspor'dan yapılan açıklama...
Futbolcumuz Konrad Michalak’ın sağlık durumu hakkında bilgilendirme… pic.twitter.com/j5gJPy1FK8— arabam.com Konyaspor (@konyaspor) August 29, 2022
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