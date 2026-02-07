Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe Medicana, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u set vermeden mağlup etti!

Fenerbahçe Medicana, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u set vermeden mağlup etti!

7.02.2026 17:29:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Fenerbahçe Medicana, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u set vermeden mağlup etti!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. 

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligde üst üste 4, toplamda ise 17. galibiyetini elde etti. Aydın Büyükşehir Belediyespor da 15. kez mağlup oldu.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Tuncay Sevim, Ahmet Kalay

Fenerbahçe Medicana: Hande Baladın, Aslı Kalaç, Orro, Ana Cristina, Dicle Nur Babat, Ghani (Gülce Güçtekin, Fedorovtseva, Arelya Karasoy, Milenkovic)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Gizem Aşçı, Grajber, Beliz Başkır, Mijatovic, Tikhomirova, Bilge Paşa (İlarya Zararsız, Hilal Kocakara, Fatma Şekerci, Selen Köse, Seher Aksoy, Nisan Barut)

Setler: 25-22, 25-10, 25-16

Süre: 74 dakika (26, 21, 27)

İlgili Konular: #Aydın Büyükşehir Belediyespor #Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi #Fenerbahçe Medicana

İlgili Haberler

Galatasaray'a set vermedi... File derbisinde kazanan Fenerbahçe Medicana!
Galatasaray'a set vermedi... File derbisinde kazanan Fenerbahçe Medicana! Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında derbide Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti.
Melissa Vargas'tan Fenerbahçe Medicana'ya kötü haber!
Melissa Vargas'tan Fenerbahçe Medicana'ya kötü haber! CEV Şampyonlar Ligi'nin 6. haftasında kendi evinde PGE Budowlani ile karşılaşacak Fenerbahçe Medicana'da Melissa Vargas'ın hastalığı sebebiyle bu karşılaşmada forma giyemeyeceği açıklandı.
Fenerbahçe Medicana CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde!
Fenerbahçe Medicana CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde! Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında kendi evinde ağırladığı PGE Budowlani'yi 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.