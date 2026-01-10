Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe Medicana'da Hande Baladın şoku!

Fenerbahçe Medicana'da Hande Baladın şoku!

10.01.2026 17:19:00
Fenerbahçe Medicana'da Hande Baladın şoku!

Vodafone Sultanlar Ligi 15. hafta maçında THY ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin milli voleybolcusu mücadelede talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Vodafone Sultanlar Ligi 15. hafta maçında Fenerbahçe Medicana ile THY karşı karşıya geldi.

Sarı-Lacivertliler'de sakatlanan Hande Baladın maça devam edemedi.

Hande Baladın rakibin şutunu bloklamak için yükseldi ve yere düşerken sakatlık yaşadı.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADILAR

Fenerbahçe'nin kaptanı Eda Erdem'in Hande Baladın'ı yerde gördükten sonraki büyük üzüntüsü yayına yansıdı. Acılar içinde yerde kalan milli voleybolcunun başına takım arkadaşları ve rakip takım voleybolcuları toplandı.

Hande Baladın sağlık ekiplerinin omuzlarından destek alarak kenara geldi. Sarı-lacivertlilerin yıldızının ayağını yere basamadığı görüldü.

İşte o anlar: 

 

