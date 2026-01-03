Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.01.2026 18:24:00
AA
Fenerbahçe Medicana'dan Aras Kargo karşısında net galibiyet!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Medicana, Aras Kargo'yu 3-0 mağlup etti.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Aras Kargo'yu 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Sema Sert Kayıkçı, Sadettin Kıral

Fenerbahçe Medicana: Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Bedart-Ghani (Gizem Örge, Ana Cristina, Safronova, Arelya Karasoy Koçaş)

Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, İrem Çor, Sude Taşbaş, Defne Başyolcu, Perez)

Setler: 28-26, 25-14, 25-22

Süre: 81 dakika (33, 21, 27)

İlgili Konular: #Aras Kargo #Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi #Fenerbahçe Medicana

