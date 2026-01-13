Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe Medicana'dan İtalyanlara geçit yok!

Fenerbahçe Medicana'dan İtalyanlara geçit yok!

13.01.2026 22:15:00
Fenerbahçe Medicana'dan İtalyanlara geçit yok!

Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında kendi evinde ağırladığı Igor Gorgonzola Novara'yı 3-2 mağlup etti.

Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında İtalya ekibi Igor Gorgonzola Novara'yı konuk etti.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler, 3-2'lik skorla kazandı ve CEV Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 4 yaptı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Yves Kalın (İsviçre), Ricardo Ferreira (Portekiz)

Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem, Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Melissa Vargas, Ana Cristina (Gizem Örge, Milankovic, Arelya Karasoy, Aslı Kalaç, Bedart-Ghani)

Igor Gorgonzola: Cambi, Herbots, Bonifacio, Tolok, Ishikawa, Squarcini (De Nardi, Leonardi, Alsmeier, Melli, Carraro, Van Avermaet)

Setler: 20-25, 25-22, 25-12, 20-25, 15-10

Süre: 118 dakika (26, 29, 20, 28,15)

