Fenerbahçe Medicana, evinde set vermeden kazandı!
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0'lık set skoruyla yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Mehmet Gül, Caner Çildir
Fenerbahçe Medicana: Ana Cristina, Aslı Kalaç, Vargas, Meliha Diken, Vuchkova, Drca (Özlem Güven, Fedorovtseva, Arelya Karasoy, Stysiak, Liza Safronova)
Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Lila Şengün, Micaya, Ergül Avcı, Bedart-Ghani, Yordanova, Ceren Karagöl (Dilara Yeşil, Burcu Yönder, Selin Navruz, Ndiaye, Zeynep Sena Güleryüz, Fulden Ural)
Setler: 25-16, 25-21, 25-10
Süre: 76 dakika (25, 31, 20)
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