Fenerbahçe Medicana, evinde set vermeden kazandı!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi.

Fenerbahçe Medicana, evinde set vermeden kazandı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.01.2025 - 16:24

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0'lık set skoruyla yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Mehmet Gül, Caner Çildir

Fenerbahçe Medicana: Ana Cristina, Aslı Kalaç, Vargas, Meliha Diken, Vuchkova, Drca (Özlem Güven, Fedorovtseva, Arelya Karasoy, Stysiak, Liza Safronova)

Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Lila Şengün, Micaya, Ergül Avcı, Bedart-Ghani, Yordanova, Ceren Karagöl (Dilara Yeşil, Burcu Yönder, Selin Navruz, Ndiaye, Zeynep Sena Güleryüz, Fulden Ural)

Setler: 25-16, 25-21, 25-10

Süre: 76 dakika (25, 31, 20)


Etiketler: #Fenerbahçe Medicana #Keçiören Belediyesi Sigorta Shop #Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi

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