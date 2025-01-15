İngiliz basını duyurdu: Newcastle'dan Fenerbahçe'ye Lloyd Kelly yanıtı!

Yayınlanma: 15.01.2025 - 14:35

Güncelleme: 15.01.2025 - 14:35

Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemi 13 Ocak'ta başladı. Sakatlıklar nedeniyle stoper bölgesini bu dönemde güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin listesinde birçok aday yer alıyor.

Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'tan Tuta'yı kadrosuna katmaya yakın olan sarı-lacivertliler, ara transferde sol stopere bir takviye planlıyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sol stoper için gündeme gelen isim Premier Lig ekibi Newcastle United'da forma giyen Lloyd Kelly oldu.

İLK TEKLİF REDDEDİLDİ

Telegraph'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin Lloyd Kelly için yaptığı ilk teklifin reddedildiği belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin Kelly'ye olan ilgisi için, "Bu ilginin arkasındaki en büyük itici güç, Manchester United ve Tottenham'da teknik direktörlük yaptığı dönemde Kelly ile birkaç kez karşı karşıya gelen Mourinho olduğu düşünülüyor" denildi.

Stoper ve sol bek pozisyonlarında görev yapabilen İngiliz futbolcu için ilk teklifin, oyuncunun değerinin altında olmasından dolayı reddedildiği aktarıldı.

OYUNCUYU KAYBETMEK İSTEMİYORLAR

Ek olarak haberde Fenerbahçe'nin bu transferi tamamlayabilmek için teklifini yükseltmesi gerektiği, Newcastle United'ın şu an da bir anlaşma ihtimalini düşük gördüğü ve oyuncuyu kaybetmek istemediği ifade edildi.

Newcastle United'ın Premier Lig'in finansal sürdürülebilirlik kurallarına uyduğu ancak transferde sorun yaşamamak adına bir futbolcusunun ayrılığına izin verebileceği, bu yüzden Kelly'ye gelen teklifi dinleyebilecekleri belirtildi.

Futbol kariyerine Bristol City'nin altyapısında başlayan Lloyd Kelly, sonrasında Bournemouth ve Newcastle United formalarını giydi. Kelly, bu sezon 13 maçta süre alırken bir asist kaydetti.