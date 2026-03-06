Samsunspor maçı öncesi... Marco Asensio'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Gaziantep FK maçı için deplasmanda götürülmeyen Marco Asensio'nun bugün yapılan antrenmanı yarıda bıraktığı önce sürüldü.

HT Spor'da yer alan habere göre, Samsunspor maçı hazırlıklarına başlayan sarı lacivertlilerde Marco Asensio antrenmanın bir bölümünde çalıştıktan sonra ağrı hissetti. İspanyol futbolcu antrenmanı bıraktı ve MR'a girdi.

Haberde Asensio'nun son durumuna yarın karar verileceği belirtildi.

Fenerbahçe, pazar günü Chobani Stadyumu'nda Samsunspor'u konuk edecek. Sarı lacivertlilerde Asensio, 11 gol, 9 asistlik katkısı ile takımın en önemli oyuncuları arasında yer alıyor.