Fenerbahçe Medicana, İlbank'ı geçti: Seriyi 9 maça çıkardı

7.12.2025 16:43:00
AA
Vodafone Sultanlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe Medicana, İlbank'ı deplasmanda 3-0 mağlup ederek üst üste 9. galibiyetini aldı.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda İlbank'ı 3-0 yendi.

Ligde 9'da 9 yapan Fenerbahçe, lider VakıfBank'ı bir puan geriden takibini sürdürdü. İlbank ise 6. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Deniz Güvenç Demir, İbrahim Ünal

İlbank: Cansu Aydınoğulları, Bricio, Begüm Hepkaptan, Klimets, Gorecka, Damla Nur Dündar (Sinem Arıncı, Aysun Aygör, Ceren Karagöl)

Fenerbahçe Medicana: Hande Baladın, Korneluk, Arelya Karasoy Koçaş, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Bedart-Ghani (Gizem Örge, Safronova, Ana Cristina, Fatma Beyaz)

Setler: 19-25, 16-25, 18-25

Süre: 72 dakika

İlgili Konular: #İlbank #Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi #Fenerbahçe Medicana

