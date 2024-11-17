Okan Buruk'tan Fenerbahçe sözleri: 'Sahada olmamız gerektiğini düşünüyorum'
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, liglere verilen milli arada HT Spor'a konuk oldu. 51 yaşındaki çalıştırıcı açıklamalarda bulundu.
Acun Ilıcalı ile yaşanan diyaloglara ithafen Okan Buruk, "Halı sahaya gidiyorsunuz, halı sahada da var. Futbolda, kazanma kaybetme olan her şeyde bu tür şeyler olacak. Bu da gayet normal." dedi.
'KALİTELİ BİR TAKIMIZ'
"Biz kaliteli bir takımız. Bayern Münih ile oynuyorsun, daha özel kadrosu olabiliyor. Aradaki farkı kapatmak için baskılı oyun oynaman, oynatmaman lazım. Ne olursa olsun Tottenham maçının bizim için korkmamamız gereken bir maç olduğunu düşündüm. Beşiktaş'a 4-4-2 oynadık Mertens oynamadı, Sallai yok Mertens ile oynayayım dedim. Rakibin de dizilişine, oyun kurmasına bakınca 3-4-1-2'nin daha uygun olduğunu gördük."
"TAKIM BOYU KISALMAZSA ZORLANIYORUZ"
"Takım boyu kısalmazsa zorlanıyoruz. Ne kadar öne çıkarsak daha iyi oynuyoruz. Ülke olarak, Fenerbahçe'de bir dönem Pereira, Jesus oynuyordu, 3'lüye soğuk bakıyoruz. Valerien Ismael bazen öyle oynadı. Lucescu oynadı. Biz Barış ve Yunus ile oynayınca çok ofansif bir 3'lü oynuyoruz. Biraz orta saha oyuncuları merkezi tutuyor. Torreira ve Sara'nın koşu mesafesi artıyor biraz. Tottenham maçı öncesi 10 gün boşluğumuz oldu. Çalıştık 3'lüye. Normalde bu çalışma şansımız çok olmuyor. Dinlenik ve çalışarak çıktık. Bu da sahada fark etti."
"HATALAR YAPTIĞIM YERLER OLDU"
"Deniyoruz, bazen yanıldığımız bazen doğru gelen durumlar oluyor. Hatalar yaptığım yerler oldu. Bazen yanlış oyuncu sokuyorsun gol atıyor doğru oluyor sonra. Oyuncuyu çağırıyorsun, geldi, hazırlanıyor. 4-5 dakikayı buluyor. Tottenham maçında giren oyuncu taktiği söylemedi. Bir kere daha bunu yaşadık. Bazen yazarak veriyoruz, giren oyuncu unutuyor söylemiyor. Yazarak vermek iyi oluyor. Süper Kupa maçında bunu yaşadık. Zaha'yı söylemiştim, onu suçluyormuşum gibi oldu. Bizim tarihimizde var, kötü bir şey olduğunda... Süper Kupa bizim için ağır bir sonuç oldu. Hazır olmadığımızı biliyordum. Şanssız da bir maç geçirdik. Hep biz atacakmışız gibi gitti maç, dağıldık. Devre arasında benim açımdan bir şey olmadı. Futbolun içerisinde kötü giden bir maçta devre arasında çıkan oyuncu mutlu olmaz. Bazıları reaksiyon veriyor, olağan bir şey. Ekstra bir şey olmadı. Kötü sonuç sonrası bunlar artıyor."
"NDOMBELE TAKIMI HİÇ BOZMADI"
"Takımın başına geldiğim günden beri yapılan tüm transferler benim onayımdan geçerek yapıldı. Ben şu oyuncuyu istiyordum ama bunu aldınız gibi bir şey olmadı. Her zaman benim istediğim oyuncular alındı, onay verdiğim oyuncular alındı. Hata yapabiliyoruz ve beklenti de çok yüksek. Kağıt üstünde geçen sene Zaha ve Ziyech'i alırsınız. Tete serbest statüde bizim için yatırımdı. Ndombele de takımı hiç bozmadı, iyi bir insandı."
"YUNUS GİTMEK İSTEDİ"
"Yunus geçtiğimiz sezon gitmek istediği için kiraladık. Molde maçı ilk maç oynadık, bir de zorla oynattık yani, 'Hadi Yunus son maçın olsun' diyerek, çok da iyi oynadı, ikinci maçta da oynatalım derken, o anda Leicester oyuncuya bastırdı falan. Oyuncuların da hedefleri var yani ona şey yapmıyorum."
"HEDEFLERİMİZ BÜYÜK"
"Bizim hedeflerimiz büyük. Küçük düşünemeyiz. Ben Şampiyonlar Ligi, Türkiye Ligi, Türkiye Kupası oynayacağım. Büyük düşündük. Önemli oyuncular getirdik, sezonu da şampiyon bitirdik. Avrupa'da daha başarılı olabilirdik. Avrupa'ya devam edememe nedenlerimizinde biri Boey'i sattık, Angelino'yu gönderdik. Sparta Prag maçlarında cezalılar, sakatlar... Zorlandığımız yerler oldu. Yanlış olduğunu düşünmüyorum o transferlerin. Her mevkide iki elit oyuncumuz olsun dedik."
TOTTENHAM SÖZLERİ
"Tottenham için insanlar, 'full ilk 11'iyle çıkmadı' diyebilirler ama oyuncu kalitesi olarak çok üst düzeyler. Son, Johnson, Maddison ile çıktılar. Çok üstün oynadık. Aklıma geldikçe mutlu oluyor. Geleceğe dair umudum artıyor. Bayern Münih maçı da böyle olmuştu, orada gol bulamamıştık. Bayern'e pozisyonlar vermiştik, Tottenham 2 kere geldi 2 gol attı. Biz 1 veya 2 aut atışı yapmamışız."
"ICARDI'Yİ ZEMİN SAKATLAMADI"
"Zemin sakatlamadı tabii ki yani fiziksel şartlar orada, en iyi şeyinde değildi, o son haftası onun için zor geçmişti. Direkt olarak zemin sakatladı diyemeyiz yani orada baskıya gitti ayağı takıldı... Bizim stadın şeyi zor, çok kapalı. Makineleri yeniledik. Işık sistemine yatırım yapıldı. Çözümü bu. Bu sene bir anda bir hastalık geldi çime, zemin bozuldu, toparlamaya çalışıyorlar ama kolay olmuyor. Yatırım da yapıldı şimdi. Bundan sonra daha iyi olacak. Stadın güneş almaması, hava almaması... Hava almayan, kapalı bir stadyum."
"JELERT POTANSİYELLİ BİR OYUNCU"
"Potansiyelli, genç bir oyuncu aldık. Forma için yarışıyor. İyi oynadığı maçlar da oldu. Onu oynatacağız. Danimarka Milli Takımı'nda oynadı. Bu yaşında Şampiyonlar Ligi maçı çok var. Bize karşı bir sağ bek, bir sol bek oynadı. O potansiyelli bir oyuncu. Jakobs fiziksel olarak çok atlet bir oyuncu, hem savunma geçişine hem hücum geçişine koşuları iyi."
"MUSLERA'NIN DEVAM ETMESİNİ İSTERİM"
"Ben Muslera'yı seviyorum. İyi bir sporcu, iyi bir insan. Muslera'nın devam etmesini isterim. Yerine kimi, nasıl bulacaksınız? (Kaleci transferi) Hep çalışıyoruz. Alacağımız, almayacağımız mevkilere hep listemiz var. Toplantılar yapıyoruz sürekli. Birinci önceliğimiz kaleci transferi değil. Olursa sezon sonu için düşünüyoruz. He rmevkiye hazırlanıyoruz. Icardi'nin sakatlığı bir sürpriz oldu. Görmek istiyorum. Batshuayi'yi az kullandık. Yusuf Demir'i az kullandık. Yusuf'a da gerçekten şans vermek istiyorum, çok çalışıyor. Bir değerlendirme yapacağız. Çok iyi çalışıyor. Oynatmamız gerekiyor. Ocak dönemini daha net göreceğiz. Osimhen nasıl son dakika transfer oldu. Mevkisel olarak düşünmeyebileceğiniz ama mevkisel olarak sizi düşündürtebilen oyuncu oluyor."
"LİGİ KAZANMAK ŞART"
"Her teknik direktör gibi bir gün ama benim önemli hedeflerim var, birinci önceliğim Galatasaray ile şampiyonlukları devam ettirmek. Üçüncü şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. Bu sezon önemli. (Avrupa mı lig mi öncelikli) Gerçekçi olmak lazım. Her türlü ligi kazanmalıyız. Hiç ayırt etmiyorum ama Türkiye'de ligi kazanmak şart. Seneye Şampiyonlar Ligi direkt, o çok önemli."
HAKEM AÇIKLAMASI
"İlk söyleyen benim Akhisar'da, nasıl yabancı oyuncu, yabancı teknik direktör geliyor, yabancı hakem de gelsin demişti. Lige sürekli yabancı hakem gelmesi zor organizasyon. VAR hakemi olabilir. Geçen sene bu uygulandı. Hakemler için, sahadaki hakemler için o organizasyon biraz daha zor. Yunanistan'da yabancı hakemi havalimanında dövüyorlardı. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim; ben teknik adam olarak ne karar verirlerse seve seve uyarım; yabancı hakem, Türk hakem... Ben oyunuma odaklanıyorum."
"1-2 SEZON FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLABİLİRDİ"
"Son 5 senede 4 farklı takım şampiyon oldu. Her şey sahada oluyor. Başakşehir, Trabzonspor, Beşiktaş da kazandı. 1-2 tanesinde Fenerbahçe kazanabilirdi. Hatalar yapmasa... Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sene sahasında Sivas'a kaybetti, son maça lider çıkabilirdi. 34-36-38 haftalık periyotları, hak etmeyen kazanamaz. 1-2-3 maç dersiniz ama ben o anlamda katılmıyorum. Sahada olmamız gerektiğini düşünüyorum. Herkese de saygı duyuyorum. PlayStation oynuyorsun orada bile kavga çıkıyor. Tavlada bile zar geliyor diyorsun. Kaybeden, kazananı alkışlamıyor. İnsani duygumuz var. Hep bir şey arıyoruz. Ben inanmıyorum. Hakem bir kez size 3 puan kazandırabilir, birine 3 puan kaybettirebilir. Bir maç kazandırır, diğer maç kaybettirir. Lehinize aleyhinize hatalar yapılabilir, bu her takıma böyle. O yüzden buna inanmıyorum. Futbolun en güzel yanlarından biri bu konuşmalardır. Bence gözümüzü kapatıp işimize odaklanmamız gerekiyor."
"MOURINHO'YU ÇOK İYİ TANIYORUZ"
"Jose Mourinho'yu hepimiz çok iyi tanıyoruz. Renkli bir karakter ve en önemli teknik direktörlerden biri. Onun her dediğini de söylemek istediği gibi düşünmemek lazım."
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