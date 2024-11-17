Okan Buruk'tan Fenerbahçe sözleri: 'Sahada olmamız gerektiğini düşünüyorum'

"HATALAR YAPTIĞIM YERLER OLDU"

"Deniyoruz, bazen yanıldığımız bazen doğru gelen durumlar oluyor. Hatalar yaptığım yerler oldu. Bazen yanlış oyuncu sokuyorsun gol atıyor doğru oluyor sonra. Oyuncuyu çağırıyorsun, geldi, hazırlanıyor. 4-5 dakikayı buluyor. Tottenham maçında giren oyuncu taktiği söylemedi. Bir kere daha bunu yaşadık. Bazen yazarak veriyoruz, giren oyuncu unutuyor söylemiyor. Yazarak vermek iyi oluyor. Süper Kupa maçında bunu yaşadık. Zaha'yı söylemiştim, onu suçluyormuşum gibi oldu. Bizim tarihimizde var, kötü bir şey olduğunda... Süper Kupa bizim için ağır bir sonuç oldu. Hazır olmadığımızı biliyordum. Şanssız da bir maç geçirdik. Hep biz atacakmışız gibi gitti maç, dağıldık. Devre arasında benim açımdan bir şey olmadı. Futbolun içerisinde kötü giden bir maçta devre arasında çıkan oyuncu mutlu olmaz. Bazıları reaksiyon veriyor, olağan bir şey. Ekstra bir şey olmadı. Kötü sonuç sonrası bunlar artıyor."