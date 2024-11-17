Anadolu Efes bir ilki yaşadı: Dev derbide kazanan Fenerbahçe Beko!
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'i mağlup etti ve hem yenilmezlik ünvanını bitirdi hem de liderlik koltuğundan etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasındaki derbide Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i Ataşehir'de 86-72'lik skorla mağlup etti.
Fenerbahçe, ligde 6. galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise hem ilk yenilgisini aldı hem de liderlik koltuğunu 7'de 7 yapan TOFAŞ'a kaptırdı.
Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın ilk 5 dakikası, Fenerbahçe Beko'nun 9-6 üstünlüğüyle geçildi. Zagars ve Bryant'ın 11'er sayıyla yıldızlaştığı ilk çeyrek 21-21 eşitlikle sona erdi.
İkinci periyoda Emre Ekşioğlu'nun üç sayılık basketiyle giren Fenerbahçe Beko, 13. dakikada Birch'ün serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla farkı 8 sayıya çıkardı: 31-23. Melli'nin 17. dakikadaki basketiyle farkı çift hanelere (41-31) taşıyan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 49-35 önde gitti.
İkinci yarı karşılıklı isabetlerle başlarken, 25. dakikada ev sahibi ekibin 59-43 üstünlüğüyle geçildi. Kalan bölümde farkı koruyan sarı-lacivertliler, final periyoduna 67-50 üstün girdi.
Son çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, parkeden 86-72 galip ayrıldı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Emin Moğulkoç, Hüseyin Çelik, Uğur Akyıldız
Fenerbahçe Beko: Zagars 19, Emre Ekşioğlu 6, Colson 2, Hayes-Davis 13, Sertaç Şanlı 2, Melli 14, Mays 6, Biberovic 7, Guduric 13, Birch 4
Anadolu Efes: Thompson 2, Bryant 23, Erkan Yılmaz 2, Ercan Osmani 6, Oturu 18, Nwora 9, Johnson 2, Poirier 2, Doğuş Özdemiroğlu, Willis 5, Rıdvan Öncel 3
1. Periyot: 21-21
Devre: 49-35
3. Periyot: 67-50
Diskalifiye: 12.28 Poirier, 37.58 Bryant (Anadolu Efes)
Spor Haberleri
- Fenerbahçe Medicana, set vermeden kazandı
- Galatasaray Çağdaş Faktoring, uzatmalarda kazandı
- Fikret Orman'dan Talisca yanıtı!
- Burak Elmas: 'Hakem camiası içinde bir yapı var'
- Dev derbide kazanan Fenerbahçe Beko!
- 'Sahada olmamız gerektiğini düşünüyorum'
- Okan Buruk'tan Icardi ve Osimhen açıklaması!
- Arkas Spor evinde Alanya Belediyespor'u devirdi!
- Osimhen transferinde Galatasaray'ı zora sokan gelişme!
- TOFAŞ 7'de 7 ile zirvede!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü ton balığı markalarında 'yasaklı' madde!
- Demokrat Parti Kurultayı’nda adaylık krizi!
- Ünlü peynir markasından 'konkordato' kararı
- Diyanet'in rekor ihalesi 'Cengiz'e verildi
- Narin cinayetinde 'demir kapı' ayrıntısı
- Süleyman Soylu 'tarafını' seçti
- Grip nedeniyle hastaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı
- AKP'nin 'asgari ücret' formülünü duyurdu
- Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
- Hangi suçlara tutuklama geleceği belli oldu