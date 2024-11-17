Anadolu Efes bir ilki yaşadı: Dev derbide kazanan Fenerbahçe Beko!

Yayınlanma: 17.11.2024 - 22:36

Güncelleme: 17.11.2024 - 22:40

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasındaki derbide Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i Ataşehir'de 86-72'lik skorla mağlup etti.

Fenerbahçe, ligde 6. galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise hem ilk yenilgisini aldı hem de liderlik koltuğunu 7'de 7 yapan TOFAŞ'a kaptırdı.

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın ilk 5 dakikası, Fenerbahçe Beko'nun 9-6 üstünlüğüyle geçildi. Zagars ve Bryant'ın 11'er sayıyla yıldızlaştığı ilk çeyrek 21-21 eşitlikle sona erdi.

İkinci periyoda Emre Ekşioğlu'nun üç sayılık basketiyle giren Fenerbahçe Beko, 13. dakikada Birch'ün serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla farkı 8 sayıya çıkardı: 31-23. Melli'nin 17. dakikadaki basketiyle farkı çift hanelere (41-31) taşıyan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 49-35 önde gitti.

İkinci yarı karşılıklı isabetlerle başlarken, 25. dakikada ev sahibi ekibin 59-43 üstünlüğüyle geçildi. Kalan bölümde farkı koruyan sarı-lacivertliler, final periyoduna 67-50 üstün girdi.

Son çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, parkeden 86-72 galip ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Hüseyin Çelik, Uğur Akyıldız

Fenerbahçe Beko: Zagars 19, Emre Ekşioğlu 6, Colson 2, Hayes-Davis 13, Sertaç Şanlı 2, Melli 14, Mays 6, Biberovic 7, Guduric 13, Birch 4

Anadolu Efes: Thompson 2, Bryant 23, Erkan Yılmaz 2, Ercan Osmani 6, Oturu 18, Nwora 9, Johnson 2, Poirier 2, Doğuş Özdemiroğlu, Willis 5, Rıdvan Öncel 3

1. Periyot: 21-21

Devre: 49-35

3. Periyot: 67-50

Diskalifiye: 12.28 Poirier, 37.58 Bryant (Anadolu Efes)