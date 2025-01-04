Fenerbahçe'de iki futbolcu ceza sınırında
Süper Lig'de yarın Hatayspor'u ağırlayacak Fenerbahçe'de, üçer sarı kartı bulunan Sofyan Amrabat ile Samet Akaydın, kart görmeleri durumunda 19. haftadaki Konyaspor maçında görev yapamayacak.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Fenerbahçe'de 2 oyuncu Hatayspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde üçer sarı kartı bulunan Sofyan Amrabat ile Samet Akaydin, yarın kart görmeleri durumunda 19. haftadaki Konyaspor maçında görev yapamayacak.
Etiketler: #fenerbahçe #Sofyan Amrabat #samet akaydin
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