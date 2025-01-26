Fenerbahçe Youssef En-Nesyri ile güldü: Fenerbahçe 3-2 Göztepe

Yayınlanma: 26.01.2025 - 18:05

Güncelleme: 26.01.2025 - 21:10

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'ndaki maçı Fenerbahçe, 3-2'lik skorla kazandı.

Göztepe, Juan'ın 25. dakikada attığı golle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Fenerbahçe, ikinci yarının ilk 10 dakikasında 3 gol birden buldu. Sarı-lacivertlilerde Youssef En-Nesyri, 46. dakikada attığı golle maça 1-1'lik eşitlik getirdi. 53. dakikada bir kez daha sahne alan En-Nesyri, Fenerbahçe'yi 2-1 öne taşıdı. Fenerbahçe'de son gol 55. dakikada Oğuz Aydın'dan geldi.

GALATASARAY'I TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

Göztepe'de 82. dakikada fileleri havalandıran Novatus Miroshi, maçın skorunu 3-2 olarak belirledi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Süper Lig'de 48 puana yükseldi ve 54 puanlı lider Galatasaray'ı takibi sürdürdü. İki maçlık galibiyet serisi sona eren Göztepe, ligde 34 puanda kaldı.

Fenerbahçe, hafta arasında perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, gelecek hafta ligde ise sahasında Rizespor'u ağırlayacak. Göztepe, ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor'u konuk edecek.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Yusuf, Djiku, Çağlar, Oğuz, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.

Göztepe: Lis, Koray, Lasse, Heliton, Bokele, Miroshi, Djalma, Dennis, Tijanic, Juan, Romulo.

Karşılaşmadan önemli anlar | Fenerbahçe 3-2 Göztepe

90' Fenerbahçe'de Oğuz Aydın oyundan çıkarken Osayi-Samuel dahil oldu.

90' Fenerbahçe'de Szymanski oyundan çıkarken Mert Hakan dahil oldu.

90' Karşılaşmanın sonuna 4 dakika ilave edildi.

90' Fenerbahçe'de Oğuz Aydın sarı kart gördü.

88' Fenerbahçe'de En-Nesyri oyundan çıkarken Diego Carlos dahil oldu.

83' Romulo, penaltı noktasının sağından kaleye gelişine bir şut çekti. Arka direğe gelen topta Miroshi, kale yakınında kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

82' GOL | Göztepe'de Miroshi farkı bire indiren golü kaydetti.

79' Göztepe'de Dennis ve Tijanic yerine Matsuki ile Ahmet Ildız oyuna dahil oldu.

77' Göztepe'de Juan yerine Emersonn oyuna dahil oldu.

73' Kullanılan köşe vuruşunda Göztepe savunması topu karşıladı.

73' Szymanski'nin kullandığı serbest vuruşta Dzeko, kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Lis, soluna uzanarak topu çıkardı. Fenerbahçe, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

72' Heliton, kendi ceza yayının gerilerinde Dzeko'ya faul yaptı.

70' Djiku, topsuz alanda kendini yere bıraktı. Hakem Atilla Karaoğlan, sağlık ekiplerini oyuna dahil etti.

69' Kostic, orta alanın solunda Tijanic'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

68' Kostic'in kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde Heliton, topu uzaklaştırdı.

67' Kullanılan köşe vuruşunda En Nesyri, kafa vuruşunu yaptı. Heliton'a çarpan top dışarı gitti. Fenerbahçe, aynı noktadan bir köşe vuruşu daha kullamacak.

67' Szymanski, sol kanattan çizgiye inerek ceza sahasına çevirmek istedi. Savunmada Miroshi, araya girerek topu dışarı gönderdi. Fenerbahçe, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

64' Szymanski, orta alanda Dennis'e faul yaptı.

63' Djalma'nın sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada İrfan Can topa sahip oldu.

56' Fred'in orta alandan sağ kanatta bulunan Oğuz Aydın'a verdiği pasta Oğuz, ceza sahası dışı sağ çarprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

55' GOL | Oğuz Aydın, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

54' Kostic'in kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında kafa vuruşu yapan En Nesyri, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

53' GOL | En-Nesyri kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

47' Saint Maximin'in sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada Bokele'den seken top arka direkte En Nesyri'nin önünde kaldı. En Nesyri'nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

46' GOL | Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'nin beraberlik golünü kaydetti.

46' Fenerbahçe'de Tadic ve Yusuf'un yerine Kostic ile Saint-Maximin oyuna dahil oldu.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri itirazları neticesinde sarı kart gördü.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 4 dakika ilave edildi.

40' Oğuz Aydın, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Heliton topu karşıladı. Sonrasında sol kanata açılan topta Fred, ceza sahasına bir kez daha ortaladı. Göztepe savunmasında Heliton bir kez daha topu karşıladı.

39' Juan, rakip ceza yayının solunda Dzeko'ya faul yaptı.

37' Romulo, ceza sahasının sağından içeriye yerden çevirdi. Tijanic'in vuruşunda top, kaleci İrfan'da kaldı.

36' Juan, sol kanattan çizgiye inerek ceza sahasına yerden çevirdi. Fenerbahçe, savunması 6 pasta topu karşıladı ancak meşin yuvarlak penaltı noktasına sekti. Djalma, penaltı noktasında topla buluşarak sol ayak içiyle şutunu çekti. ğuz Aydın, topu çizgiden çıkardı.

34' Oğuz Aydın, rakip ceza sahasının sağında Miroshi'ye faul yaptı.

33' Heliton, orta alanda Dzeko'ya faul yaptı.

33' Juan, Fenerbahçe yarı alanının solunda Djiku'ya faul yaptı.

31' Fred'in sol kanattan ceza sahasına açtığı ortayı savunmada Heliton karşıladı.

26' Amrabat, ceza sahasında topu uzaklaştırmak istedi ancak top penaltı noktasında yükseldi. Romulo, hava topunda meşin yuvarlağa kafayla dokunuşunu yaptı ve top penaltı noktasının solunda Juan'ın önünde kaldı. Juan'ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

25' GOL | Juan, Göztepe'yi öne geçiren golü kaydetti.

22' Kullanılan köşe vuruşunda kaleci İrfan Can topa sahip oldu. İrfan oyunu hemen başlatmak istedi ancak Miroshi, topa ayak koydu. Pozisyonun ardından Miroshi sarı kart gördü.

21' Juan'ın sol kanattan ceza sahasına sert gönderdiği topta Çağlar topu karşıladı ve dışarı gönderdi. Göztepe, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

19' Szymanski, rakip yarı alanın solunda Nielsen'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Fenerbahçe, serbest vuruş kullanacak.

17' Fred, rakip ceza sahasının sağında Dennis'e faul yaptı.

16' Miroshi, ceza sahasının solundan kale sahasına yerden çevirdi. Tijanic'in sol ayağıyla yere düşmesine rağmen yaptığı vuruş kalenin üstünden dışarı gitti.

11' Tijanic, Fenerbahçe yarı alanında Amrabat'a faul yaptı.

10' Göztepe, Fenerbahçe yarı alanının üst üste solundan taç atışı kullandı.

8' Göztepe, ön alanda Fenerbahçe'ye baskı yapıyor..

6' Miroshi, orta alanın solunda Dzeko'ya faul yaptı.

5' Dennis'i sol kanattan ceza sahasına açtığı ortayı arka direkte Sebastian Szymanski karşıladı.

4' Fenerbahçe, Göztepe yarı alanının sağ tarafından üst üste taç atışları kullandı.

2' Kullanılan köşe vuruşunda Çağlar Söyüncü, topu karşıladı.

1' Göztepe, Fenerbahçe yarı alanının solundan ceza sahasına uzun bir taç atışı kullandı. Savunmada Djiku, topu dışarı gönderdi. Göztepe, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.