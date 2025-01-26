Fenerbahçe'de Göztepe maçı öncesi Diego Carlos kararı!

Süper Lig'in 21. haftasında kendi sahasında Göztepe'yi konuk edecek Fenerbahçe'de yeni transfer Diego Carlos, yedek kulübesinde yer aldı.

Fenerbahçe'de Göztepe maçı öncesi Diego Carlos kararı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.01.2025 - 18:43

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Göztepe maçında Diego Carlos'u da kadroya dahil etti.

Sarı-lacivertlilerin Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper, Göztepe karşısında yedek kulübesinde yer aldı.

Fenerbahçe'nin Göztepe karşısındaki ilk 11'i şu şekilde:

İrfan Can Eğribayat, Yusuf, Djiku, Çağlar, Oğuz, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.


Etiketler: #Diego Carlos #fenerbahçe #göztepe

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