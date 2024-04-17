Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
Süper Lig'de oynanan 32. hafta karşılaşmalarının ardından şampiyonluk oranları yenilendi.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken, futbolseverlerin gözü bir yandan şampiyonluk oranlarına çevrildi. 32. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi.
GALATASARAY FAVORİ OLARAK GÖSTERİLDİ
Alanyaspor deplasmanında ikinci yarıda bulduğu gollerle kazanan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın güncel şampiyonluk oranı 1.46 olarak açıklandı.
Karagümrük karşısında geriye düşmesine rağmen galibiyete ulaşan İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin yeni şampiyonluk oranı 2.10 olarak duyuruldu.
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