Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc'a yeni sözleşme: Maaşı belli oldu

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 12:08

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 12:12

Altay Bayındır ile yeni sözleşme imzalayan Fenerbahçe, Miha Zajc konusunda da önemli yol aldı.

Fenerbahçe'de mutlu olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu menajerinden sarı-lacivertli kulüple orta yolun bulunmasını istedi.

Miha Zajc

YENİ MAAŞI BELLİ OLDU

Fenerbahçe de Zajc'ın istediği rakam ve sözleşme süresine doğru gidip orta noktayı buldu. Bu gelişmenin ardından taraflar arasındaki görüşmelerde tüm pürüzler halledildi.

Sporx'in haberine göre sarı-lacivertli yönetim, 600 bin Euro net ücret alan Zajc ile 3 yıllık sözleşme yapmak istiyor. Atılacak yeni imza ile futbolcunun maaşının da 1 milyon Euro'ya çıkması bekleniyor.

RESMİ OLARAK AÇIKLANACAK

Fenerbahçe ile Zajc arasında orta yolun bulunmasında önemli etkenlerden biri de teknik direktör Jorge Jesus oldu. Portekizli teknik direktör, Zajc'ın karakterini, uyumunu ve takım içindeki arkadaşlığını överek yönetime rapor etti.

Fenerbahçe'nin, önümüzdeki günlerde Zajc ile sözleşme imzalandığını resmi olarak açıklayacağı belirtildi.