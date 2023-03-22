Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc'a yeni sözleşme: Maaşı belli oldu
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Sloven oyuncu Miha Zajc ile yeni sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Sloven oyuncu ile yapılacak sözleşmenin ayrıntıları ortaya çıktı.
Altay Bayındır ile yeni sözleşme imzalayan Fenerbahçe, Miha Zajc konusunda da önemli yol aldı.
Fenerbahçe'de mutlu olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu menajerinden sarı-lacivertli kulüple orta yolun bulunmasını istedi.
Miha Zajc
YENİ MAAŞI BELLİ OLDU
Fenerbahçe de Zajc'ın istediği rakam ve sözleşme süresine doğru gidip orta noktayı buldu. Bu gelişmenin ardından taraflar arasındaki görüşmelerde tüm pürüzler halledildi.
Sporx'in haberine göre sarı-lacivertli yönetim, 600 bin Euro net ücret alan Zajc ile 3 yıllık sözleşme yapmak istiyor. Atılacak yeni imza ile futbolcunun maaşının da 1 milyon Euro'ya çıkması bekleniyor.
RESMİ OLARAK AÇIKLANACAK
Fenerbahçe ile Zajc arasında orta yolun bulunmasında önemli etkenlerden biri de teknik direktör Jorge Jesus oldu. Portekizli teknik direktör, Zajc'ın karakterini, uyumunu ve takım içindeki arkadaşlığını överek yönetime rapor etti.
Fenerbahçe'nin, önümüzdeki günlerde Zajc ile sözleşme imzalandığını resmi olarak açıklayacağı belirtildi.
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