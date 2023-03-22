Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler'e 15 Milyon Euro'luk teklif hazırlığı

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 10:31

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 11:20

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'in talipleri artıyor.

İtalya’dan La Gazzetta Express‘in iddiasına göre Marsilya, Arda Güler için harekete geçti.

Arda Güler

15 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI

Haberde, Fransız ekibinin başkanı Pablo Longoria’nın, 18 yaşındaki oyuncuyu Fenerbahçe-Sevilla maçında izlediği ve kendisine hayran kaldığı kaydedildi. Son transfer dönemlerinde takımı gençleştirmeye yönelik adımlar atan Longoria’nın, Arda’yı 1 numaralı hedef olarak belirlediği öne sürüldü.

Pablo Longoria’nın, Türk futbolunun süper çocuğuna imza attırmak için pazarlıklara bizzat katılacağı öğrenildi. Marsilya Başkanı Longoria’nın Arda Güler için 15 milyon Euro’yu gözden çıkardığı kaydedildi. Ancak Fenerbahçe’nin bu rakamı kabul etmesi beklenmiyor.

Genç yetenek; PSG, Barcelona, Manchester City ve Arsenal tarafından da yakından takip ediliyor.

Marsilya Başkanı Pablo Longoria

SÖZLEŞMESİNDEKİ ÖZEL MADDE

Fenerbahçe, geçen sene mart ayında genç yetenekle 3 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

Sarı-Lacivertliler için en büyük endişe, Arda Güler’in sözleşmesindeki özel madde. Buna göre 18 yaşındaki yıldız bu sezon 1500 dakika süre almazsa, 5 milyon Euro’ya serbest kalabilecek. Arda şu ana kadar 21 resmi müsabakada 630 dakika görev aldı.

5 SENELİK SÖZLEŞME TEKLİFİ

Ancak Fenerbahçe Yönetimi, bu tehlikeyi önlemek için harekete geçti. Genç yetenek ve ailesiyle yakın ilişki içinde olan başkan Ali Koç, yeni bir sözleşme teklifi hazırlanması için talimat verdi.

Geçen sezon 18 yaşını doldurmadığı için Arda Güler, 3 senelik kontratla profesyonel olmuştu. 18 yaşını dolduran başarılı oyuncuyla bu kez 5 yıllık sözleşme imzalanması ve serbest kalma bedelinin kaldırılması bekleniyor.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN TRANSFER OLMUŞTU

Bu sezon 10'u Spor Toto Süper Lig olmak üzere 21 maçta görev alan Arda Güler, 3 kez gol sevinci yaşarken, 2 kez de asist yapmayı başardı. Yıldız solak, özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 maçta 1 gol ve 1 asistlik performansın yanı sıra oynadığı oyunla da Avrupa devlerinin ilgisini çekti.

18 yaşındaki oyuncu 2019 yılında Gençlerbirliği'nden sarı-lacivertliler'in altyapısına transfer oldu. Alt yaş gruplarındaki performansıyla ön plana çıkması sonrası A Takım'a yükselmeyi başaran Arda Güler, gösterdiği performansla taraflı, tarafsız herkesin beğenisini jazandı. Genç oyuncu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından da Ay-Yıldızlı forma için davet aldı.