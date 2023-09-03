Fenerbahçe'de Livakovic gelişmesi

Fenerbahçe'nin yeni file bekçisi Dominik Livakovic'in Ankaragücü maçında 11 başlamayacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.09.2023 - 15:39
Fenerbahçe'de Livakovic gelişmesi
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Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de yeni kaleci Dominik Livakovic'in hafif ağrılarının olduğu ortaya çıktı.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Hırvat kaleci Livakovic'in son antrenmanda ağrı hissettiğini teknik direktör İsmail Kartal'a ve sağlık ekibine bildirdi.

Milli ara öncesi risk almak istemeyen teknik direktör İsmail Kartal'ın Livakovic yerine kaleyi yine İrfan Can Eğribayat'a vermeyi düşündüğü ortaya çıktı.

28 yaşındaki Dominik Livakovic çok büyük ihtimalle milli aranın ardından Fenerbahçe'nin iç sahada Antalyaspor ile oynayacağı lig maçında sarı-lacivertli takımın kalesini koruyacak.


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Dominik Livakovic fenerbahçe ankaragücü

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