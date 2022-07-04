Fenerbahçe-Mol Fehervar maçının tarihi değişti

Süper Lig ekibi Fenerbahçe’nin Mol Fehervar ile oynayacağı hazırlık maçı yarına alındı.

cumhuriyet.com.tr
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:20
Fenerbahçe-Mol Fehervar maçının tarihi değişti
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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Graz kenti yakınlarındaki Bad Radkersburg bölgesinde sürdüren Fenerbahçe’nin kamp programında değişiklik yapıldı.

2 Temmuz’da Patizan ile oynanan hazırlık maçının ardından antrenmanlarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte ikinci hazırlık maçının gününde değişikliğe gidildi.

Daha önce 6 Temmuz olarak açıklanan mücadeleyi 5 Temmuz’a alan Fenerbahçe Kulübü, TSİ 19.30’da Macaristan ekibi Mol Fehervar ile Graz’daki Merkur Arena’da karşılaşacak.


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