Fenerbahçe-Mol Fehervar maçının tarihi değişti
Süper Lig ekibi Fenerbahçe’nin Mol Fehervar ile oynayacağı hazırlık maçı yarına alındı.
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Graz kenti yakınlarındaki Bad Radkersburg bölgesinde sürdüren Fenerbahçe’nin kamp programında değişiklik yapıldı.
2 Temmuz’da Patizan ile oynanan hazırlık maçının ardından antrenmanlarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte ikinci hazırlık maçının gününde değişikliğe gidildi.
Daha
önce 6 Temmuz olarak açıklanan mücadeleyi 5 Temmuz’a alan Fenerbahçe Kulübü, TSİ
19.30’da Macaristan ekibi Mol Fehervar ile Graz’daki Merkur Arena’da
karşılaşacak.
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